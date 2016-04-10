Сделать интернет магазин по готовой верстке желательно OpenCart

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен36 заявок635 просмотров

Нужно сделать качественный интернет магазин с имеющегося сайта zastroy.ru его нужно переделать. Верстка и дизайн сделаны. Нужно весь контент все товары перенести из существующей бд, так же нужно перенести калькуляторы со старого сайта.

Готов заплатить за все 50000 руб.

Opencart
10 лет назад
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AndrewH
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$760
150 дней
Все хорошо робота выполнена большая рекомендую.
С оплатой никаких проблем. Задачу детализирует на столько, насколько надо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AndrewH
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад