Интернет-магазин на 1С Битрикс

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Закрыт6 заявок142 просмотра

Есть 1С Предприятие 8.3, надстройка ДалионАвтоБизнес, готовый дизайн страниц интернет-магазина. Необходимо собрать это воедино используя 1С Битрикс.

текущий сайт www.yamahann.ru

10 лет назад
mmv52
51 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров