mmv52

Михаил mmv52

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн интернет-магазина

    $100

    для вновь разрабатываемого интернет-магазина официального дилера компании YAMAHA необходим креативный дизайн. На сайте www.yamahann.ru можно посмотреть корпоративные цвета и продукцию. В интернет-магазине планируется значительное увеличение номенклатуры за счет запасный частей, аксессуаров и одежды.

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад