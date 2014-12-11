Есть 1С Предприятие 8.3, надстройка ДалионАвтоБизнес, готовый дизайн страниц интернет-магазина. Необходимо собрать это воедино используя 1С Битрикс. текущий сайт www.yamahann.ru
Интернет-магазины6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Есть 1С Предприятие 8.3, надстройка ДалионАвтоБизнес, готовый дизайн страниц интернет-магазина. Необходимо собрать это воедино используя 1С Битрикс. текущий сайт www.yamahann.ru
для вновь разрабатываемого интернет-магазина официального дилера компании YAMAHA необходим креативный дизайн. На сайте www.yamahann.ru можно посмотреть корпоративные цвета и продукцию. В интернет-магазине планируется значительное увеличение номенклатуры за счет запасный частей, аксессуаров и одежды.