для вновь разрабатываемого интернет-магазина официального дилера компании YAMAHA необходим креативный дизайн. На сайте www.yamahann.ru можно посмотреть корпоративные цвета и продукцию. В интернет-магазине планируется значительное увеличение номенклатуры за счет запасный частей, аксессуаров и одежды.