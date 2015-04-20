Нужно сделать качественный интернет магазин с имеющегося сайта zastroy.ru его нужно переделать. Верстка и дизайн сделаны. Нужно весь контент все товары перенести из существующей бд, так же нужно перенести калькуляторы со старого сайта. ...
Программист OpenCart, Bitrix
Компания UWEL приглашает PHP Программиста на постоянную или сдельную работу (в офис или удаленно).
Если Вы тот человек, который живет и дышит PHP, SQL, получает удовольствие от веб-разработки, Вы обратились по адресу! Присоединяйтесь к нашей команде!
Технические пожелания:
• Отличное знание PHP для работы с web-приложениями
• Обязательный опыт работы с CMS — OpenCart, (Битрикс-будет преимуществом)
• Глубокие знания ядра CMS: тюнинг, адаптация, ускорение
• Уверенные знания HTML5/CSS3, а также JS. Умением предоставить валидную верстку.
• Опыт работы разработки проектов под ключ и главное - писать чистый, красивый, функциональный код
• Знания Nginx+Apache
• Программирование на SQL (и другие базы данных) работа под OpenCart
• Опыт поднятия выделенных серверов в Linux и прочих, корректная настройка, тюнинг (ускорение) умение предотвратить (просчитать) поломку заранее.
Дополнительные пожелания:
• Быстрое и качественное внедрение и решение поставленных задач
• Комплексный подход к заданиям
• Умение проявлять инициативу и внедрять доработки без битов
• Умение работать в команде (из нескольких человек)
• Опыт работы не менее 2 лет
• Тщательное тестирование внедрений
• Личные качества: ответственность, хорошая производительность, аналитический склад ума.
Обязанности:
• Тюнинг базы данных, кода ресурса
• Мониторинг и администрирование сайтов, находить слабые места ресурса
• Корректная настройка кэширования, упаковки и распаковки различных элементов ресурса в режиме on•line
• Адаптация ядра OpenСart под нужды ресурса
• Администрирование хостинга ресурсов
• Оптимизировать и дописывать уже готовые модули
Мы предлагаем:
• Интересную работу в молодом, дружном коллективе;
• Заработную плату по результатам собеседования (старт c тенденцией к возрастанию в соответствии с результативностью работы);
• Неограниченные возможности профессионального роста в соответствии со вкладом и активностью.
• Офис неподалеку от ст м Шулявка
К резюме ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЙТЕ ССЫЛКИ на готовые примеры ваших работ! А также указывайте уровень владения по каждому навыку.
Присылай резюме и мы дадим тебе тестовую работу для проверки, с которой, мы знаем, ты легко справишься:)
Все вопросы о вакансии на [email protected] или [email protected]
Skype - gvc_vitalya
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