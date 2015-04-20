Программист OpenCart, Bitrix

Компания UWEL приглашает PHP Программиста на постоянную или сдельную работу (в офис или удаленно).

Если Вы тот человек, который живет и дышит PHP, SQL, получает удовольствие от веб-разработки, Вы обратились по адресу! Присоединяйтесь к нашей команде!

Технические пожелания:

• Отличное знание PHP для работы с web-приложениями

• Обязательный опыт работы с CMS — OpenCart, (Битрикс-будет преимуществом)

• Глубокие знания ядра CMS: тюнинг, адаптация, ускорение

• Уверенные знания HTML5/CSS3, а также JS. Умением предоставить валидную верстку.

• Опыт работы разработки проектов под ключ и главное - писать чистый, красивый, функциональный код

• Знания Nginx+Apache

• Программирование на SQL (и другие базы данных) работа под OpenCart

• Опыт поднятия выделенных серверов в Linux и прочих, корректная настройка, тюнинг (ускорение) умение предотвратить (просчитать) поломку заранее.

Дополнительные пожелания:

• Быстрое и качественное внедрение и решение поставленных задач

• Комплексный подход к заданиям

• Умение проявлять инициативу и внедрять доработки без битов

• Умение работать в команде (из нескольких человек)

• Опыт работы не менее 2 лет

• Тщательное тестирование внедрений

• Личные качества: ответственность, хорошая производительность, аналитический склад ума.

Обязанности:

• Тюнинг базы данных, кода ресурса

• Мониторинг и администрирование сайтов, находить слабые места ресурса

• Корректная настройка кэширования, упаковки и распаковки различных элементов ресурса в режиме on•line

• Адаптация ядра OpenСart под нужды ресурса

• Администрирование хостинга ресурсов

• Оптимизировать и дописывать уже готовые модули

Мы предлагаем:

• Интересную работу в молодом, дружном коллективе;

• Заработную плату по результатам собеседования (старт c тенденцией к возрастанию в соответствии с результативностью работы);

• Неограниченные возможности профессионального роста в соответствии со вкладом и активностью.

• Офис неподалеку от ст м Шулявка

К резюме ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЙТЕ ССЫЛКИ на готовые примеры ваших работ! А также указывайте уровень владения по каждому навыку.

Присылай резюме и мы дадим тебе тестовую работу для проверки, с которой, мы знаем, ты легко справишься:)

Все вопросы о вакансии на [email protected] или [email protected]

Skype - gvc_vitalya