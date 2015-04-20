Создать простой интернет-магазин

$250
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Закрыт9 заявок191 просмотр

Здравствуйте, нам необходимо создать сайт согласно примеру http://vimaxfrance.com/ - с похожим дизайном и абсолютно тем же функционалом. Сайт должен иметь responsive-шаблон, поддерживающий любые мобильные устройства.

Желательно не использовать готовые CMS.

Пожалуйста, высылайте заявки с указанием полной стоимости и времени выполнения.

10 лет назад
xtremcare
Владимир 
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров