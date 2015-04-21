Установить модуль RBCmoney + правки по Joomshopping 3.20.2/Joomla 2.5.

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Поставить модуль оплаты RBCmoney + сделать правки по сайту (см. файл). Joomshopping 3.20.2/Joomla 2.5.3

Joomla
10 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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