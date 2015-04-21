Битрикс стандартный ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка130 просмотров

Требуется настроить из стандартного шаблона интернет-магазин запчастей для мототехники

на главной странице отображение каталога в виде фото разделов.

отображение каталога ввиде списка,

отображение фотографии при наведении курсора на наименование

настроить загрузку из прайса XLS

Писать особо ничего не требуется, требуется нормальная толковая настройка и консультация по дальнейшей работе.

10 лет назад
awmat
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров