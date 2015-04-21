Интернет-магазину требуется программист. CMS битрикс. Опыт работы обязателен. P.S. Компаниям просьба свои предложение не присылать
Битрикс стандартный ИМ
Требуется настроить из стандартного шаблона интернет-магазин запчастей для мототехники
на главной странице отображение каталога в виде фото разделов.
отображение каталога ввиде списка,
отображение фотографии при наведении курсора на наименование
настроить загрузку из прайса XLS
Писать особо ничего не требуется, требуется нормальная толковая настройка и консультация по дальнейшей работе.
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