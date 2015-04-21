Доработать интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок154 просмотра

Нужен интернет магазин, тз есть, сначала делаем простенький интернет магазин, постепенно будем его усовершенствовать и дорабатывать, домен, хостинг, cms есть, подробности в личных сообщениях

10 лет назад
ILYINKA
Сергей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров