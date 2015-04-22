Интернет-магазину требуется программист. CMS битрикс. Опыт работы обязателен. P.S. Компаниям просьба свои предложение не присылать
Срочно нужен специалист по загрузке интернет магазина webasyst
Ищу опытного техничного специалиста по загрузке интернет магазина зоотоваров на платформе webasyst . Необходимо быстро внести недостающие товары на готовый сайт, проверить загрузку уже имеющихся и внести правки. Загрузить дополнительную информацию: статьи, новости, баннеры, виджеты. Последние нужно будет создать. Плотно сотрудничать с программистом и руководителем проекта.
Стоит задача открыться 5-го мая.
Возможно дальнейшее продолжение сотрудничества.
Оплата по договорённости.
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