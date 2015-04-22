Срочно нужен специалист по загрузке интернет магазина webasyst

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки177 просмотров

Ищу опытного техничного специалиста по загрузке интернет магазина зоотоваров на платформе webasyst . Необходимо быстро внести недостающие товары на готовый сайт, проверить загрузку уже имеющихся и внести правки. Загрузить дополнительную информацию: статьи, новости, баннеры, виджеты. Последние нужно будет создать. Плотно сотрудничать с программистом и руководителем проекта.

Стоит задача открыться 5-го мая.

Возможно дальнейшее продолжение сотрудничества.

Оплата по договорённости.

Webasyst
10 лет назад
nadia_compass
Надежда 
60 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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