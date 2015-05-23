Исправить ошибки

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Завершен5 заявок155 просмотров

Всем привет на сайте нужно устранить 4 обязательные ошибки прилогаю скрин. И по какой то причине не приходят письма на почту. Движок опенкарт. Кто готов? Оставляем контакты и пишем срок выполнения. Оплата 1000р

Opencart
10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Хороший специалист знающий свое дело. Все выполнено в лучшем виде. Всем рекомендую
Все отлично. Сработались быстро.

Заявки фрилансеров

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад