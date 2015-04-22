Интеграция 1С и Битрикс

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Закрыт2 заявки135 просмотров

Задача - интеграция Битрикса малый бизнес 15 и 1С (версия 1С – 11.0.6.9). По стандартному обмену. Необходимо выгрузить товар на сайт (около 20-ти характеристик) + фото

Жду стоимость и сроки!

Рассматриваю только с опытом

Спасибо!

10 лет назад
shustrik250
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров