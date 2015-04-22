Есть готовый шаблон магазина на Джумле с дистрибутивом быстрой установки. Компонент virtuemart в нем очень кривой, нужно поставить русскую локализацию, настроить и доработать шаблон по нужным требованиям.
Интеграция 1С и Битрикс
Задача - интеграция Битрикса малый бизнес 15 и 1С (версия 1С – 11.0.6.9). По стандартному обмену. Необходимо выгрузить товар на сайт (около 20-ти характеристик) + фото
Жду стоимость и сроки!
Рассматриваю только с опытом
Спасибо!
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