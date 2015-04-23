Создание интернет магазина HandeMade (синхронизация 1С)

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Закрыт8 заявок168 просмотров

Требуется разработка интернет магазина с следующим функционалом.

- Каталог товаров

- Возможность онлайн оплаты

- Обратный звонок

- Варианты доставки с выбором города

- Синхронизация с 1С (1С Розница Профессиональная)

- Фильтры для товаров

Примерное количество товаров 5 тыс.

Товары типа ХендМейд (пуговицы, ленты, нитки, бисер и тп)

Пример сайт http://beadstree.ru/

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в заявке указывать цену, примерные сроки, на какой CMS предлагаете реализовать проект, подобные проекты будут плюсом при выборе исполнителя

10 лет назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров