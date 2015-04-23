Необходимо внести правки в процесс оформления заказа в магазине musicda.ru на Prestashop 1.6.0.9 1. Исправить все ошибки при оформлении быстрого заказа, в частности появившуюся недавно ошибку: TECHNICAL ERROR: unable to save account Details: ...
Создать сайт на magento.
Нужно сделать копию сайта на magento. Сам сайт выглядеть так https://www.wine.com.br . Пишите вашу цену за этот проект.
Просьба, кто не знает что и как делать, прошу не беспокоить, экономьте моё и своё время.
Заявки фрилансеров
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