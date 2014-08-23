kunets

Настя kunets

 
32 годаУкраина/Луцк
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт на друпале.

    СрочнО! http://avtostatus.com.ua/page/about сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности. Только серйозные люди, желательно с Украины. Чтобы была связь и по мобильному. В сайте ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактирование админки open cart

    В админке опен карта при добавлении товара нужно сделать добавление атрибутов в виде выбора атрибутов из готового списка, без ввода вручную. Сейчас там каждый атрибут товара нужно прописывать вручную. Нужно просто один рз создать несколько ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подключить Tecdoc к Opencart

    Кто может подключить текдок к опенкарту? Есть база, есть сайт. Нужно связать. На локале все работает. а в интернете одни ошибки. Прошу писать только тех, кто действительно разбираеться.

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад