СРОЧНО! НУЖНО доделать tecdoc на сайте:аналоги,наценка,мета-теги.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Сделать 4 почти одинаковых фильтра на сайте. Разница только в наполении фильтра ( разные автомобили). А структура фильтра такая же.Закрыт8 лет назад
- $30
СРОЧНО! Нужен програмист желательно с Украины. Доделать Текдок на сайте. Сайт на Друпале.Закрыт9 лет назад
СрочнО! http://avtostatus.com.ua/page/about сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности. Только серйозные люди, желательно с Украины. Чтобы была связь и по мобильному. В сайте ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В админке опен карта при добавлении товара нужно сделать добавление атрибутов в виде выбора атрибутов из готового списка, без ввода вручную. Сейчас там каждый атрибут товара нужно прописывать вручную. Нужно просто один рз создать несколько ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Кто может подключить текдок к опенкарту? Есть база, есть сайт. Нужно связать. На локале все работает. а в интернете одни ошибки. Прошу писать только тех, кто действительно разбираеться.Закрыт9 лет назад