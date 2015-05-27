Доработка интернет-магазина на Битрикс

Существует интернет-магазин на Битрикс, сейчас под версией "1С-Битрикс: Управление сайтом 12.5.11".

Настроена синхронизация с 1С (ночная) с некоторыми доработками (мы имеем свойства товаров в 1С КА 8.2 в виде списка, числа или логического значения, а при выгрузке это преобразовывается в строку. )

Задачи:

1. Провести обновление до последней версии платформы. Проверить работоспособность сайта и синхронизации, при необходимости - устранить неполадки. (это шаг выполнен бывшим разработчиком - можно просто проверить правильность выполнения обновления)

2. Установка шаблона 14-й демо-версии интернет-магазина.

3. Доработка в обработках событий по добавлению/изменению элементов каталога. (работа уже выполнена предыдущим подрядчиком, надо отладить на новой версии Битрикс)

4. Доработка шаблона каталога (небольшие косметические правки)

5. Настройка «умного фильтра».

6. Изменения в разделе регистрации (корректировка вводимых данных).

7. Корректировка модуля обмена заказами с 1С.

8. Переделка списка спецпредложений в коллекции.

9. Формирование заказа

10. Рекомендации по работе с поисковыми системами.

11. Статические страницы

Работа может быть выполнена и оплачена по этапам.

Сроки и стоимость готовы обсуждать.

Подробное техническое задание с расшифровкой пунктов вышлем по запросу.