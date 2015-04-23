Исправить, баги на сайте joomla 2.5

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Есть тех.задание от сео оптимизатора необходимо исправить баги на сайте перед его оптимизацией, так же есть 16 уникальных статей для оптимизации с тех.заданием для сео. сайт sparfum.ru на joomla 2,5, модуль магазина virtuemart 2.6. Жду Ваших предложений

Joomla
10 лет назад
Rust69
Рустам 
56 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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