СрочнО! http://avtostatus.com.ua/page/about сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности. Только серйозные люди, желательно с Украины. ...
Исправить, баги на сайте joomla 2.5
Есть тех.задание от сео оптимизатора необходимо исправить баги на сайте перед его оптимизацией, так же есть 16 уникальных статей для оптимизации с тех.заданием для сео. сайт sparfum.ru на joomla 2,5, модуль магазина virtuemart 2.6. Жду Ваших предложений
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