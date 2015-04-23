Нужен сайт интернет магазин или доработка 1 Битрикс

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  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок175 просмотров

нужно доработать старый сайт на базе 1 Битрикс или создать новый сайт интернет магазина

наш старый сайт http://vashkomputer.com/

10 лет назад
kostya1233
47 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров