Одностраничник лендинг

Требуется взять шаблон или готовый лендинг и перестроить на тематику автозапчасти. Написать номера телефонов, какие запчасти продаем и оформить форму для заказа.Картинка лендинга с текстом готова. Домен и хостинг готов. Жду ваши предложения и цены. Работы на час.