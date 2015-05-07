Одностраничник лендинг

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Завершен9 заявок284 просмотра

Требуется взять шаблон или готовый лендинг и перестроить на тематику автозапчасти. Написать номера телефонов, какие запчасти продаем и оформить форму для заказа.Картинка лендинга с текстом готова. Домен и хостинг готов. Жду ваши предложения и цены. Работы на час.

10 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный специалист! ПРиятный человек, весело общались, а главное быстро сделал мне лендинг, заказы пошли уже на третий день) Спасибо! Рекомендую всем!
Рекомендую! Четко поставленные задачи, моментальная оплата. Проверено :)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад