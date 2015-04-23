СрочнО! http://avtostatus.com.ua/page/about сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности. Только серйозные люди, желательно с Украины. ...
Сделать верстку и натяжку шаблона на Prestashop
Сделать верстку и натяжку шаблона на Prestashop. Предоставляем PSD файлы
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