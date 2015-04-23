Сделать верстку и натяжку шаблона на Prestashop

Есть тех.задание от сео оптимизатора необходимо исправить баги на сайте перед его оптимизацией, так же есть 16 уникальных статей для оптимизации с тех.заданием для сео. сайт sparfum.ru на joomla 2,5, модуль магазина virtuemart 2.6. Жду ...