Доработка существующего интернет магазина на OpenCart

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Закрыт8 заявок188 просмотров

Доработка существующего интернет магазина на OpenCart

На данный момент полностью рабочий сайт

matrascenter.com.ua

Что нужно сделать:

1. Ускорить работу сайта

2. Адаптировать под пользователей телефонов и планшетов, согласно требований гугла

3. Добавить функционал - новые виды товаров на сайте (карточка товара и страница товара)

Opencart
10 лет назад
matrascenter
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров