Редизайн карточки товара Opencart

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Завершен3 заявки171 просмотр

Прошу рассмотреть задачу моя страница http://aparat.ua/GPS-navigatory/gps-navigator-garmin-nuvi-40.html и страница конкурента http://rozetka.com.ua/garmin_gpsmap_62s_aeroskan/p305896/#tab=all

хочу как у конкурента

HTMLOpencart
10 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$55
5 дней
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Оплата произведена в полном объеме и в оговоренные сроки! всегда на связи, и спорные моменты оперативно решались в диалоге. Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад