Оплата кредитной картой MODX+Shopkeeper

В поисках специалиста, который сможет подключить модуль приема оплаты кредитной картой в интернет магазине, выполненном на MODX Revo+Shopkeeper.

На данный момент используем только PayPal, но большинство клиентов просят дать им возможность оплаты напрямую кредитной картой.

Основная аудитория интернет магазина-Великобритания. Возможно использование gate сервисов с ежемесячным абонементом, ну а если получится реализовать прием кредиток напрямую, будет вообще супер.

Те, кто готов реализовать, просьба указать стоимость работы и примерный срок исполнения.