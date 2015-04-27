Прошу рассмотреть задачу моя страница http://aparat.ua/GPS-navigatory/gps-navigator-garmin-nuvi-40.html и страница конкурента http://rozetka.com.ua/garmin_gpsmap_62s_aeroskan/p305896/#tab=all хочу как у конкурента
Joomla уменьшить кол-во шагов оформления заказа
Добрый день! Joomla Joomshopping, в коде уже были коррективы. Сейчас нужно сделать 2 шага в оформлении заказа.
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