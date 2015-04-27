Joomla уменьшить кол-во шагов оформления заказа

$15
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Закрыт5 заявок141 просмотр

Добрый день! Joomla Joomshopping, в коде уже были коррективы. Сейчас нужно сделать 2 шага в оформлении заказа.

Joomla
10 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров