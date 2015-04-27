Интеграция модуля оплаты в интернет магазин на VamShop

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно интегрировать модуль, находящийся в приложении в VamShop 1.70. После интеграции, отредактировать его, убрав лишние способы доставки. Если будет нужен дистрибутив VamShop 1.70 предоставлю по запросу. Интегрировать нужно в действующий магазин, предварительно обкатав на тестовом.

10 лет назад
hobbat
56 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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