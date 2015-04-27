Интеграция модуля оплаты в интернет магазин на VamShop

Нужно интегрировать модуль, находящийся в приложении в VamShop 1.70. После интеграции, отредактировать его, убрав лишние способы доставки. Если будет нужен дистрибутив VamShop 1.70 предоставлю по запросу. Интегрировать нужно в действующий магазин, предварительно обкатав на тестовом.