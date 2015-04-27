Создать информационные страницы о пунктах доставки

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки125 просмотров

Требуется создать на сайте интернет магазина www.discountbaby63.ru копии страниц со службы доставки: http://www.edostavka.ru/contacts/city-list.html.

10 лет назад
hobbat
56 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров