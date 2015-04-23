В магазин на базе Opencart добавить поле в описание товара

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Необходимо добавить дополнительное поле в описание товара в интернет-магазине на базе Opencart.

Дополнительное поле - это расширенное описание товара.

Краткое ТЗ:

- добавить дополнительное поле - расширенное описание товара;

- добавить возможность редактировать Titile для страницы описание товара.

Opencart
10 лет назад
Decu
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров