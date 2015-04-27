Обучение онлайн

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Закрыт1 заявка159 просмотров

установка готового шаблона (ZenCart) интернет магазин

как работать с админкой

добавление плагинов для 2-3 язычной версии

небольшие изменения в шаблоне и верстка

обучение на наглядном примере если у кого есть опыт в онлайн обучении.

10 лет назад
yosi
53 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров