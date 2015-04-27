Обучение онлайн

Есть сайт http://qvaleri.bget.ru. Есть оптовые и розничные покупатели. Все реализовано через группы пользователей. Оптовый покупатель имеет поля регистрации. корзина на сайте работает через плагин OnePage. проблема в том, что розничной покупатель при попытке покупке видит ...