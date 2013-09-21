taras9828

Михаил taras9828

 
39 летРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Срочно! Подключить оплату на Джастклик + залить на хост страницу

    Что нужно сделать? Сделать надо сегодня как можно раньше 1.Залить на хостинг страницу сайта и зарегистрировать хостинг новый. 2.Подключить оплату на сервисе Джастклик. Готов оплатить хорошо.Сдельно.+Премия по результату. Пишите обязательно свои скайпы и почту. СКАЙП обязательно.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнить информацию на сайте-одностраничнике

    $100

    Нужно заполнять сайты одностраничники информаций из анкет данных. Информация об авторах рассылок и их курсах. Просто копировать и вставлять, оформлять, добавлять картинки. Все, как я скажу. Справится школьник, но главное ответственно и грамотно и аккуратно. Сайты работают на ...

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно срочно залить несколько страничек на хостинг

    Итак, мне нужно: 1.Залить странички на хостинг. 2.Поменять ссылки где надо. 3. Что-то подредактировать -скажу вам. Все! Сколько стоит работа? Там на час-два максимум. Обычно я плачу от 150 до 200р в час. Обязательно наличие скайпа. Также возможна потом ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен качественный дизайн для одностраничника

    Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы. Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт. Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то работать будем. Бюджет оговаривается. Пишите скайпы ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнить сайт контентом.

    $100

    Здравствуйте! Необходимо быстрои оперативно за 1-2 дня наполнить сайт контентом.Картинки, описания. Вам дается доступ к анкете, Вы выбираете данные, заполняете. Сайт-одностраничник сделан на конструкторе. Особых знаний не нужно, верстать ничего не надо.Просто заполняете данные их анкеты. ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
kotmail
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужно срочно залить несколько страничек на хостинг
Сделка прошла отлично, оплата без задержек. Спасибо!
Большое спасибо Владиславу за качественную, самое главное оперативную работу и хорошее отношение. Обращался до этого к нескольким верстальщикам и вебмастерам, несколько из них отказались выполнять, только время потратил, а другие загибали цены. Вот самые главные достоинства этого специалиста: -Человеческое отношение и терпение (отвечал на все мои вопросы и помогал советом) -Быстро сделал работу с сайтами -Сразу видно, что человек разбирается в том, чем занимается. Рекомендую как профессионального исполнителя. И надеюсь на продолжительное сотрудничество. Спасибо за работу!
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