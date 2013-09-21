Что нужно сделать? Сделать надо сегодня как можно раньше 1.Залить на хостинг страницу сайта и зарегистрировать хостинг новый. 2.Подключить оплату на сервисе Джастклик. Готов оплатить хорошо.Сдельно.+Премия по результату. Пишите обязательно свои скайпы и почту. СКАЙП обязательно.
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Нужно заполнять сайты одностраничники информаций из анкет данных. Информация об авторах рассылок и их курсах. Просто копировать и вставлять, оформлять, добавлять картинки. Все, как я скажу. Справится школьник, но главное ответственно и грамотно и аккуратно. Сайты работают на ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
Итак, мне нужно: 1.Залить странички на хостинг. 2.Поменять ссылки где надо. 3. Что-то подредактировать -скажу вам. Все! Сколько стоит работа? Там на час-два максимум. Обычно я плачу от 150 до 200р в час. Обязательно наличие скайпа. Также возможна потом ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы. Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт. Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то работать будем. Бюджет оговаривается. Пишите скайпы ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте! Необходимо быстрои оперативно за 1-2 дня наполнить сайт контентом.Картинки, описания. Вам дается доступ к анкете, Вы выбираете данные, заполняете. Сайт-одностраничник сделан на конструкторе. Особых знаний не нужно, верстать ничего не надо.Просто заполняете данные их анкеты. ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад