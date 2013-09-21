Большое спасибо Владиславу за качественную, самое главное оперативную работу и хорошее отношение. Обращался до этого к нескольким верстальщикам и вебмастерам, несколько из них отказались выполнять, только время потратил, а другие загибали цены. Вот самые главные достоинства этого специалиста: -Человеческое отношение и терпение (отвечал на все мои вопросы и помогал советом) -Быстро сделал работу с сайтами -Сразу видно, что человек разбирается в том, чем занимается. Рекомендую как профессионального исполнителя. И надеюсь на продолжительное сотрудничество. Спасибо за работу!