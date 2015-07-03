Ускорение работы ресурса на OpenCart

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен7 заявок258 просмотров

Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/

Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/

Нужно провести анализ и сделать тюнинг по скорости и уменьшить скорость работы в 2а раза.

Opencart
10 лет назад
gvc911
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Всё гуд, всё сделано, есть некоторые нюансы, но без этого никак. В общем рекомендую программиста, с поддержкой и коммуникацией тоже всё в норме) Максим спасибо за работу
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад