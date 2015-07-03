Нужно сверстать и настроить все модули для магазина на OcStore 1.5.x, чтобы получился практически один в один agrotema.by То есть дизайн копируем 1 в 1 Главное найти и установить ...
Ускорение работы ресурса на OpenCart
Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/
Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/
Нужно провести анализ и сделать тюнинг по скорости и уменьшить скорость работы в 2а раза.
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