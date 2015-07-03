Ускорение работы ресурса на OpenCart

Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/

Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/

Нужно провести анализ и сделать тюнинг по скорости и уменьшить скорость работы в 2а раза.