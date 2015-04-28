Bitrix

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Закрыт4 заявки162 просмотра

Доработка готового шаблона интернет магазина arbuz25.ru , интеграция выгруженного товара из 1с в структуру сайта. Графические и текстовые изменения. При качественном выполнении требований заказчика возможно сотрудничество на постоянной основе с ежемесячным окладом.

10 лет назад
Buelll
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров