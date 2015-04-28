Что нужно сделать? Сделать надо сегодня как можно раньше 1.Залить на хостинг страницу сайта и зарегистрировать хостинг новый. 2.Подключить оплату на сервисе Джастклик. Готов оплатить хорошо.Сдельно.+Премия по результату. ...