Buelll

Лукьянчук Вадим Buelll

 
33 годаРоссия/Находка
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Bitrix

    Доработка готового шаблона интернет магазина arbuz25.ru , интеграция выгруженного товара из 1с в структуру сайта. Графические и текстовые изменения. При качественном выполнении требований заказчика возможно сотрудничество на постоянной основе с ежемесячным окладом.

    Битрикс
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать 3 баннера.

    980х300 Нужно красиво перерисовать 3ри банера для сайта Arbuz25.ru. Примеры можете посмотреть в карусели сайта. Оплата через киви 1000 рублей.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Картинки к портфелям на сайт.

    $40

    http://arbuz25.ru/ Нужно нарисовать, найти без разницы. 5ть картинок на все 5ть портфелей товаров на сайт. (Продукты питания, бытовая химия, товары для детей, товары для животных, хозяйственные товары.) Где вы их возьмете не важно, главное что бы они ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Иллюстрация логистики.

    http://arbuz25.ru/upload/medialibrary/266/2664ee5000a87a5b5bb4cb2f9b4e5fd6.jpg Необходимо красиво перерисовать логистику покупок на сайте, внести изменения. Первый ряд, по номерам рисунков. 1) Первой картинки с ноутбуком быть не должно, вся логистика должна начинаться со 2го этапа. 2) На 2ом этапе изменить текст "Выбираете товар ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет магазина.

    Я представляю лицо компании «Уссурийская доставка». Нам необходимо разработать сайт. У нас уже был печальный опыт, по этой причине сразу скажу, если что-то у вас вызывает сомнение, то не тревожьте попросту и не ...

    Интернет-магазины26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Несложный сайт.

    От вас требуется. Сайт, с не сложным дизайном. Вкладками - "Мы помогли" , "О нас" , "Видео отчет". Регистрация пользователя под порядковым номером, с лицевым денежным счетом. Так же нужно будет настроить ежедневное денежное взимание, ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    Ищу человека на постоянную работу. Можно студентов. От вас требуется. Заполнения интернет сайта товаром редактирование фотографий добавление описания Наличие скайпа Обучу и расскажу что как делать. Ссылки на товар который нужно будет внести, будут предоставлены. 30 новостей в ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой интернет магазин

    Нужен простой сайт под интернет-магазин молодежной одежды. С пестрым дизайном, простой регистрацией ( Пароль , логин ). Так же не нужно никаких систем оплаты, только корзина с товаром и комментарии для администрации. Работа простая, но ...

    Интернет-магазины36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Браузерная игра

    https://fermasosedi.ru Нужно создать похожий вариант. С совершенно другим дизайном. Хотелось бы ориентировочно знать сколько это займет времени и цену работы. Все переговоры по проекту - только скайп.

    Браузерная игра
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад