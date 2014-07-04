Доработка готового шаблона интернет магазина arbuz25.ru , интеграция выгруженного товара из 1с в структуру сайта. Графические и текстовые изменения. При качественном выполнении требований заказчика возможно сотрудничество на постоянной основе с ежемесячным окладом.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
980х300 Нужно красиво перерисовать 3ри банера для сайта Arbuz25.ru. Примеры можете посмотреть в карусели сайта. Оплата через киви 1000 рублей.Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
http://arbuz25.ru/ Простой не броский логотип на сайт. Вызывающий к себе доверие. Оплата только после предоставления Ч\Б варианта. В рублях, по курсу на день расчета.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
http://arbuz25.ru/ Нужно нарисовать, найти без разницы. 5ть картинок на все 5ть портфелей товаров на сайт. (Продукты питания, бытовая химия, товары для детей, товары для животных, хозяйственные товары.) Где вы их возьмете не важно, главное что бы они ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт9 лет назад
http://arbuz25.ru/upload/medialibrary/266/2664ee5000a87a5b5bb4cb2f9b4e5fd6.jpg Необходимо красиво перерисовать логистику покупок на сайте, внести изменения. Первый ряд, по номерам рисунков. 1) Первой картинки с ноутбуком быть не должно, вся логистика должна начинаться со 2го этапа. 2) На 2ом этапе изменить текст "Выбираете товар ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
Я представляю лицо компании «Уссурийская доставка». Нам необходимо разработать сайт. У нас уже был печальный опыт, по этой причине сразу скажу, если что-то у вас вызывает сомнение, то не тревожьте попросту и не ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт9 лет назад
http://arbuz25.ru/ Возникла проблема , при добавлении товара в корзину он не отображается, пока не обновишь страницу. Ищу желающих решить проблему, естественно не бесплатно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://arbuz25.ru/ Настроить поисковик , на поиск из названий ассортимента. Цена, срок работы. Переговоры скайп.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
http://arbuz25.ru/ нужно привязать к сайту 1с 8. версия 8.3 . Вопрос цены времени.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
От вас требуется. Сайт, с не сложным дизайном. Вкладками - "Мы помогли" , "О нас" , "Видео отчет". Регистрация пользователя под порядковым номером, с лицевым денежным счетом. Так же нужно будет настроить ежедневное денежное взимание, ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу человека на постоянную работу. Можно студентов. От вас требуется. Заполнения интернет сайта товаром редактирование фотографий добавление описания Наличие скайпа Обучу и расскажу что как делать. Ссылки на товар который нужно будет внести, будут предоставлены. 30 новостей в ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен простой сайт под интернет-магазин молодежной одежды. С пестрым дизайном, простой регистрацией ( Пароль , логин ). Так же не нужно никаких систем оплаты, только корзина с товаром и комментарии для администрации. Работа простая, но ...Интернет-магазины36 заявокЗакрыт10 лет назад
https://fermasosedi.ru Нужно создать похожий вариант. С совершенно другим дизайном. Хотелось бы ориентировочно знать сколько это займет времени и цену работы. Все переговоры по проекту - только скайп.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад