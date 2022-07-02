Технический директор + SEO специалист (Уровень Гуру)
Помогу в любом вопросе касательно продвижения. Пишите плз по сложным задачам, не по пустякам, интересны титанически сложные проблемы (ведь статус - SEO Гуру - :). Есть лидеры рынка своей ниши - которые скажут за меня в качестве работ).
Иногда сам работаю на фрилансе с теми кто:
- Столкнулся с большими трудностями в продвижении под google и яндекс;
- Разместит на период работы ссылку на наш ресурс (с атрибутом rel="nofollow");
- Не работаем с ссылочными факторами. (это прошлый век);
- Готов слепо следовать инструкциям которых будет очень много (контент менеджерам, программистам и даже директору). Я специалист своего профиля;
- Программистов предоставляете вы, можем мы но сложно потому лучше ваши.
Задачи которые выставляем мы как заказчик:
- Это поиск ответственных подрядчиков;
- Просим результат! не люблю халтурщиков;
- Очень ответственно относимся к заключению сделок на взаимовыгодных условиях;
- Просим проверять свою работу перед её сдачей!
Портфолио
- Продвижение магазина https://muzline.ua/204 просмотра
- Продвижения магазина https://zlato.ua/203 просмотра
- Продвижение магазина https://www.mebelok.com/178 просмотров