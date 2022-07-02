Технический директор + SEO специалист (Уровень Гуру)

Помогу в любом вопросе касательно продвижения. Пишите плз по сложным задачам, не по пустякам, интересны титанически сложные проблемы (ведь статус - SEO Гуру - :). Есть лидеры рынка своей ниши - которые скажут за меня в качестве работ).

Иногда сам работаю на фрилансе с теми кто:

Столкнулся с большими трудностями в продвижении под google и яндекс;

Разместит на период работы ссылку на наш ресурс (с атрибутом rel="nofollow");

Не работаем с ссылочными факторами. (это прошлый век);

Готов слепо следовать инструкциям которых будет очень много (контент менеджерам, программистам и даже директору). Я специалист своего профиля;

Программистов предоставляете вы, можем мы но сложно потому лучше ваши.

Задачи которые выставляем мы как заказчик: