gvc911

Виталий Таратун gvc911

 
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Технический директор + SEO специалист (Уровень Гуру)

Помогу в любом вопросе касательно продвижения. Пишите плз по сложным задачам, не по пустякам, интересны титанически сложные проблемы (ведь статус - SEO Гуру - :). Есть лидеры рынка своей ниши - которые скажут за меня в качестве работ).

Иногда сам работаю на фрилансе с теми кто:

  • Столкнулся с большими трудностями в продвижении под google и яндекс;
  • Разместит на период работы ссылку на наш ресурс (с атрибутом rel="nofollow");
  • Не работаем с ссылочными факторами. (это прошлый век);
  • Готов слепо следовать инструкциям которых будет очень много (контент менеджерам, программистам и даже директору). Я специалист своего профиля;
  • Программистов предоставляете вы, можем мы но сложно потому лучше ваши.

Задачи которые выставляем мы как заказчик:

  • Это поиск ответственных подрядчиков;
  • Просим результат! не люблю халтурщиков;
  • Очень ответственно относимся к заключению сделок на взаимовыгодных условиях;
  • Просим проверять свою работу перед её сдачей!
Личный сайт Taratun.com﻿.