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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Все сделано в лучшем виде. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Задача поставлена четко и понятно, быстрая обратная связь, оплата в день выполнения. Рекомендую!
$22
10 баллов
3 года назад
Отличный человек. Сделал все быстро. Вопросов лишних не задавал. Задача была выполнена за 1 день.
Ответный отзыв
Все прошло в лучшем виде! Постановка задачи - подробная и понятная, обратная связь и оплата - мгновенно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
$1
10 баллов
4 года назад
Роман замечательно справился с заданием, всё сделал в соответствии с ТЗ. Вежливый и приятный в общении. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Еленой. Четко поставленная задача, приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую!
$2
10 баллов
4 года назад
Исполнитель на связи постоянно, работа сделана быстро и по ТЗ, замечаний нет.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло отлично. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рекомендую!
$12
10 баллов
5 лет назад
Благодарен за качественно выполненную работу! Роман не приступил к выполнению, пока не изучил все условия и не выполнил тест. Работа была выполнена в оговоренные сроки, без задержек. Коммуникация на высоком уровне. Очень рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
От сотрудничества с Дмитрием остались только приятные впечатления. Задача была поставлена четко и понятно, заказчик постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!