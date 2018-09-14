RastaMAN

Роман RastaMAN

 
38 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Работаю качественно

Все сделаю в лучшем виде :)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перенос adwords на яндекс директ
Отличный исполнитель. Все сделано в лучшем виде. Рекомендую.
Приятный заказчик. Задача поставлена четко и понятно, быстрая обратная связь, оплата в день выполнения. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dolotok
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$22
10 баллов
3 года назад
Наполнение магазина Wordpress Woocomerce
Отличный человек. Сделал все быстро. Вопросов лишних не задавал. Задача была выполнена за 1 день.
Все прошло в лучшем виде! Постановка задачи - подробная и понятная, обратная связь и оплата - мгновенно. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Подбирать картинки и видео к статьям
Роман замечательно справился с заданием, всё сделал в соответствии с ТЗ. Вежливый и приятный в общении. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать с Еленой. Четко поставленная задача, приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
AndrienkoMS
Максим 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Разместить 2 англоязычных отзыва на трипадвизоре
Исполнитель на связи постоянно, работа сделана быстро и по ТЗ, замечаний нет.
Сотрудничество прошло отлично. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Пересмотр страниц сайта
Благодарен за качественно выполненную работу! Роман не приступил к выполнению, пока не изучил все условия и не выполнил тест. Работа была выполнена в оговоренные сроки, без задержек. Коммуникация на высоком уровне. Очень рекомендую к сотрудничеству
От сотрудничества с Дмитрием остались только приятные впечатления. Задача была поставлена четко и понятно, заказчик постоянно на связи, оплата в срок. Рекомендую!
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