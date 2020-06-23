Подбирать картинки и видео к статьям

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Завершен19 заявок831 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо:

- подобрать несколько картинок (сложить их в папку) и указать места в

статье, где они должны быть вставлены (в word в статье просто вставить

картинки в нужных местах)

- подобрать 1-2 видео на YouTube по теме статьи

Нужен очень аккуратный исполнитель, подбирающий действительно тематические картинки, а не просто первые попавшиеся.

Указывайте, пожалуйста, цену за подбор картинок и видео к 1 статье.

Примеры подобранных картинок к статьям см. в файле.

5 лет назад
skromnaya
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Роман замечательно справился с заданием, всё сделал в соответствии с ТЗ. Вежливый и приятный в общении. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать с Еленой. Четко поставленная задача, приятное общение и быстрая оплата. Рекомендую!

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