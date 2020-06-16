Мы занимаемся оптикой и нам выделили место в Данна Молл на Led экране. Есть тех задание от арендадателей ТЦ к этому видео.
Съемка и монтаж «под ключ» двух заданий 1) Видеопрезентация компании 2
ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы,
прокладки и т.д.).
Нужно снять их офис, склад, и производство.
Всё это расположено в одном месте в городе Москва.
Ну соответственно обложка + заставка + звук + монтаж + пэк шот.
Референсов нет, так как снимаем в том, что есть.
Сценарий данного ролика презентации они сейчас пишут.
По локациям наверное их будет 3 (офис-склад-производство).
По времени, я думаю, что минут на 10-15... (максимум 20). Но может и меньше. ЗАДАНИЕ №2.Нужно снять 10 учебныхфильмов.
Снимаем в том же офисе.
Рассказывает один из сотрудников.
Это фильмы, обучающие новых менеджеров отделов продаж этой компании.
Ну и как всегда - монтаж + обложка + заставка + звук + пэк шот. От вас нужно:
- Портфолио;
- Примеры снятых видео презентаций (если такие были);
- Примеры снятых учебных фильмов (если такие были);
- Сайт (если есть);
- Прайс на данные виды работ;
- Условия оплаты (ООО, ИП, безнал и т.д.).
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;
- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
Заявки фрилансеров
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