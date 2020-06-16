Съемка и монтаж «под ключ» двух заданий 1) Видеопрезентация компании 2

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки564 просмотра

ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы,

прокладки и т.д.).

Нужно снять их офис, склад, и производство.

Всё это расположено в одном месте в городе Москва.

Ну соответственно обложка + заставка + звук + монтаж + пэк шот.

Референсов нет, так как снимаем в том, что есть.

Сценарий данного ролика презентации они сейчас пишут.

По локациям наверное их будет 3 (офис-склад-производство).

По времени, я думаю, что минут на 10-15... (максимум 20). Но может и меньше. ЗАДАНИЕ №2.Нужно снять 10 учебныхфильмов.

Снимаем в том же офисе.

Рассказывает один из сотрудников.

Это фильмы, обучающие новых менеджеров отделов продаж этой компании.

Ну и как всегда - монтаж + обложка + заставка + звук + пэк шот. От вас нужно:

  • Портфолио;
  • Примеры снятых видео презентаций (если такие были);
  • Примеры снятых учебных фильмов (если такие были);
  • Сайт (если есть);
  • Прайс на данные виды работ;
  • Условия оплаты (ООО, ИП, безнал и т.д.).
Напишите пожалуйста сколько будет стоить такая работа под ключ.Также укажите ссылку на ваши работы именно с примерами дизайнасоциальных сетей. Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;

5 лет назад
v9999v9
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