Съемка и монтаж «под ключ» двух заданий 1) Видеопрезентация компании 2

ЗАДАНИЕ №1. Нужно снятьВидеофильм-презентацию компании по производству комплектующих (насосы,

прокладки и т.д.).

Нужно снять их офис, склад, и производство.

Всё это расположено в одном месте в городе Москва.

Ну соответственно обложка + заставка + звук + монтаж + пэк шот.

Референсов нет, так как снимаем в том, что есть.

Сценарий данного ролика презентации они сейчас пишут.

По локациям наверное их будет 3 (офис-склад-производство).

По времени, я думаю, что минут на 10-15... (максимум 20). Но может и меньше. ЗАДАНИЕ №2.Нужно снять 10 учебныхфильмов.

Снимаем в том же офисе.

Рассказывает один из сотрудников.

Это фильмы, обучающие новых менеджеров отделов продаж этой компании.

Ну и как всегда - монтаж + обложка + заставка + звук + пэк шот. От вас нужно:

Портфолио;

Примеры снятых видео презентаций (если такие были);

Примеры снятых учебных фильмов (если такие были);

Сайт (если есть);

Прайс на данные виды работ;

Условия оплаты (ООО, ИП, безнал и т.д.).

Напишите пожалуйста сколько будет стоить такая работа под ключ.Также укажите ссылку на ваши работы именно с примерами дизайнасоциальных сетей.От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;