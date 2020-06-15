Поиск в интернете изображений для видео

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт45 заявок1007 просмотров

На проект необходим сотрудник на поиск изображений с бесплатных источников в интернете.

Подбор изображений для создания видеороликов.

В день нужно искать от 150 строго тематических изображений!

Длительность проекта - 1 месяц - оплата два раза в месяц

5 лет назад
fromthegarbage
Семён 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Аня
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
София
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Жанна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Инга
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Камилла
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валентина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ульяна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Горбнов
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Симонов
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Наиль
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
София
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юля
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Аделя
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Антонина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Жахин
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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