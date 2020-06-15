Смонтировать детские видео от 2х минут до 7. Футажи, видео эффекты, звуковые эффекты, добавить кнопки подписаться.
Поиск в интернете изображений для видео
На проект необходим сотрудник на поиск изображений с бесплатных источников в интернете.
Подбор изображений для создания видеороликов.
В день нужно искать от 150 строго тематических изображений!
Длительность проекта - 1 месяц - оплата два раза в месяц
Заявки фрилансеров
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