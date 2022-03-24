Моушн-дизайнер, саунд-дизайнер, видеомонтажёр

Монтаж аудио-видео, векторная графика! Полный цикл производства видео от идеи и сырых исходников до готового стильного ролика с актуальными эффектами и авторским звуком!

Любая работа с аудио!

-Подбор видео-материала

-Создание аудио-оформления

-Цветокоррекция

-Монтаж и склейка

-Постобработка видео

-Джинглы и аудиоэффекты с нуля

-Essenrial graphics и motion-design