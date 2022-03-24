Моушн-дизайнер, саунд-дизайнер, видеомонтажёр
Монтаж аудио-видео, векторная графика! Полный цикл производства видео от идеи и сырых исходников до готового стильного ролика с актуальными эффектами и авторским звуком!
Любая работа с аудио!
-Подбор видео-материала
-Создание аудио-оформления
-Цветокоррекция
-Монтаж и склейка
-Постобработка видео
-Джинглы и аудиоэффекты с нуля
-Essenrial graphics и motion-design
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Videoscapes35 просмотров
- Shape & Text42 просмотра
- Glitch34 просмотра