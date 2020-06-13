Создание рекламного видеоролик

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Закрыт34 заявки873 просмотра

Видео из нашего материала 30 сек - 1 минута с эффектами неонового подчеркивания линий Одежды. Динамичный ролик с переходами под музыку. Направление, спортивная одежда для йоги. @jullyvully.store исходные видео сняты на айфон хр со стабилизатором

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aleksdrach
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