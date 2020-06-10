Сделать видео

Есть озвученный текст, необходимо подобрать видео под тематику и сделать ролик длительностью 10 минут.

Темы будут разные, от науки до сказок, поэтому искать нужно будет различной тематики видео с лицензией фри, так как готовый ролик будет грузиться на ютуб!

Укажите срок и стоимость, если условия подходящие я вышлю пример озвучки и текста + видео пример для дальнейшего обсуждения и согласования.

Таких роликов нужно будет делать 2 в неделю.