Сделать анимационный ролик для продукта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт24 заявки577 просмотров

Ищу специалиста, который сможет сделать ролик для веб-сервиса 

Опишите, пожалуйста, в каких форматах делаете, а лучше покажите примеры Ваших работ

5 лет назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
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месяц назад

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Сергей
 
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