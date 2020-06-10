У меня салон красоты @BFormula_ нужен продающий ролик для Инстаграм. Акция при первом посещении,маникюр с покрытием гель лак 699рублей
Найти и скачать видео из Инстаграма и Тиктока
Добрый день! Задача: нужно найти и скачать из инстаграма или тиктока вертикальные видео про ремонт, лайфхаки в хозяйстве, домашний декор, или поделки DIY (своими руками) для интерьера, сад и дачу и т.д.
Например: как делают горшки из пластиковых бутылок, лайфхаки как правильно и просто уложить плитку на стену, как построить дорожку в огороде и т.д. За одно видео 10р. Нужно для начала 100 штук. От вас я должен получить архив со скачанными роликами. Если сработаемся буду заказывать постоянно и помногу.
Внимание! Подходят только видео без голоса, если есть надписи на экране то только на английском! Музыка может быть, но голоса быть не должно.
В отклике пришлите ссылку на оно видео, чтобы я понял что вы правильно поняли задачу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Видеомонтаж28 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста, который сможет сделать ролик для веб-сервиса Опишите, пожалуйста, в каких форматах делаете, а лучше покажите примеры Ваших работВидеомонтаж24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Монтаж ролика длительностью 3-4 мин. Примеры можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/channel/UCK430UwoPv-x80de5ESUi0Q?view_as=subscriber Оплата по договоренности. Присылайте примеры ваших работ.Видеомонтаж49 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет! Я Дима - мне 35 , Есть идея запустить ютьюб канал об Сочи , катаю на сапе, горы , сноуборд и все такое, не тупой, шучу очень смешно ( примерно как комеди) вооот ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужен человек который, сделает крутое превью для видео, из исходников смонтирует само видео, короче из дерьма конфетку. На мой ютуб канал подписано более миллиона человек, так что ценой не обижу. Пишите, цену ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Видео в двух форматах под ютуб и инста на 15-25 секунд. На видео обложка книги которая чуть покачивается и ниже надпись Забирайте ее бесплатно в Телеграме Все) В заявке ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать превью на ролик. За основу взять первую прикреплённую фотографию, полицейского справа выделить, слева крупно написать Патрульный отдел и по-меньше часть 1. Разрешение 1920 x 1080.Видеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно составить сценарий для видео презентации дляпортала сайта. Сценарий должен быть в таком виде, чтобы описывал все преимущества портала - для этого вам нужно ознакомиться с черновым ТЗ и с самим сайтом.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать видео презентацию веб портала. Нужнособирать по теме видео ролики с интернета - добавлять анимацию при необходимости и добавить - озвучку - текст и музыку. Длина в пределах 5 минут или меньше. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти сервис, либо найти встраиваемый проигрыватель видео, решающий нашу задачу - показать часть видео по заданным меткам времени.Вот пример того, что нам надо: Есть видеоЕсть нарезка по минутамНажимаем на нужную секцию - открываем сразу ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад