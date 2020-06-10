Найти и скачать видео из Инстаграма и Тиктока

Добрый день! Задача: нужно найти и скачать из инстаграма или тиктока вертикальные видео про ремонт, лайфхаки в хозяйстве, домашний декор, или поделки DIY (своими руками) для интерьера, сад и дачу и т.д.

Например: как делают горшки из пластиковых бутылок, лайфхаки как правильно и просто уложить плитку на стену, как построить дорожку в огороде и т.д. За одно видео 10р. Нужно для начала 100 штук. От вас я должен получить архив со скачанными роликами. Если сработаемся буду заказывать постоянно и помногу.

Внимание! Подходят только видео без голоса, если есть надписи на экране то только на английском! Музыка может быть, но голоса быть не должно.

В отклике пришлите ссылку на оно видео, чтобы я понял что вы правильно поняли задачу.