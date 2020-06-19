MikiNiki

Александр Кураш MikiNiki

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю НеДорого, Дорогие ролики, Которые Цепляют.

Хотите получить качественные ролики, видео-заставки, или вам нужно смонтировать ролик? Чтобы кокуренты смотря на вас понимали, что они уже проиграли вам. Тогда пишите мне, обсудим)

В основном занимаюсь:

1. Рекламные ролик для соц сетей.

2. 2D ролики, для рекламы и просто мини истории на ютуб.

3. Ролики на ютуб.

Мои навыки:

- Adobe After Effects, Premiere Pro

- Photoshop,  Illustrator 

- Audacity

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Отзывы заказчиков

benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва
$65
9 баллов
5 лет назад
Монтаж видео
Работой доволен, будем сотрудничать, рекомендую как ответственного специалиста
Заказчик супер, сделал сдал, дал пару правок по существу и принял потом работу. Быстро и четко, будем дальше работать.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#93
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $7от 4 часов
#214