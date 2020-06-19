Делаю НеДорого, Дорогие ролики, Которые Цепляют.

Хотите получить качественные ролики, видео-заставки, или вам нужно смонтировать ролик? Чтобы кокуренты смотря на вас понимали, что они уже проиграли вам. Тогда пишите мне, обсудим)

В основном занимаюсь:

1. Рекламные ролик для соц сетей.

2. 2D ролики, для рекламы и просто мини истории на ютуб.

3. Ролики на ютуб.

Мои навыки:

- Adobe After Effects, Premiere Pro

- Photoshop, Illustrator

- Audacity