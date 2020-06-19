Делаю НеДорого, Дорогие ролики, Которые Цепляют.
Хотите получить качественные ролики, видео-заставки, или вам нужно смонтировать ролик? Чтобы кокуренты смотря на вас понимали, что они уже проиграли вам. Тогда пишите мне, обсудим)
В основном занимаюсь:
1. Рекламные ролик для соц сетей.
2. 2D ролики, для рекламы и просто мини истории на ютуб.
3. Ролики на ютуб.
Мои навыки:
- Adobe After Effects, Premiere Pro
- Photoshop, Illustrator
- Audacity
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Монтаж новостей Василисы Дованковой130 просмотров
- Аня Покров yotube канал215 просмотров
- Ролик для Дани Милохина + Монтаж рекламы243 просмотра
- Влог Настя Рыжик 2,0216 просмотров
- Олег ликвидатор144 просмотра
- Атмосферное видео страшилка188 просмотров
- Монтаж для канала Dream Team House178 просмотров
- Видеомонтаж для канала Настя Рыжик 2.0161 просмотр
- Монтаж для канала на Ютубе игровой тематики130 просмотров
- Ролик для канала с нуля171 просмотр
- Монтаж для ютуб канала youfact179 просмотров
- Ютуб, ролик с реддит105 просмотров
Отзывы заказчиков
$65
9 баллов
5 лет назад
Работой доволен, будем сотрудничать, рекомендую как ответственного специалиста
Ответный отзыв
Заказчик супер, сделал сдал, дал пару правок по существу и принял потом работу. Быстро и четко, будем дальше работать.
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#93
Анимация
нет отзывов
$7/час
от $7от 4 часов
#214