Монтаж видео

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка347 просмотров

Сделать 2 заставки и 1 видео (10-11 мин).

5 лет назад
benefitm
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

MikiNiki
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$65
5 дней
Escrow
Работой доволен, будем сотрудничать, рекомендую как ответственного специалиста
Заказчик супер, сделал сдал, дал пару правок по существу и принял потом работу. Быстро и четко, будем дальше работать.

Заявки фрилансеров

MikiNiki
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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