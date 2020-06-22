Наложить текст и музыку на видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен27 заявок926 просмотров

Ролик примерно 12 минут.

Нужно наложить музыку (используя свободные материалы)

Наложить текст, его немного.

В ролике показывается замена одной запчасти в посудомойке.

Некоторые моменты нужно ускорить.

Текст предоставляется заказчиком.

Важно: оплата только на paypal после принятия работы.

Прошу присылать ваши работы, хотелось бы для будущих проектов FB & Insta найти исполнителя.

5 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

mishanegrusti
Михаил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Было сделано все, о чем договорились.
Все отлично, четко поставленная задача, приятное общение и оплата в срок

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