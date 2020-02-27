aleksdrach

Необходимо создать интернет магазин и в дальнейшем его техническое сопровождение, с настройкой рекламы в яндекс директ. На данной стадии интересует вариант с не большим бюджетом. Задачи: 1. каталог товаров из 20-25 артикулов. ...
- Интернет-магазины40 заявокЗакрыт3 года назад
- $1140
Есть дизайн проект. Площадь помещения 420 м2. Необходимо подготовить проект по следующим разделама: 1. Вентиляция 2. Электрика 3. СКУД 5. ОВ и ВК Срок выполнения 14 дней Вся необходимая информация по объекту будет предоставлена.Архитектура зданий5 заявокЗакрыт3 года назад
Видео из нашего материала 30 сек - 1 минута с эффектами неонового подчеркивания линий Одежды. Динамичный ролик с переходами под музыку. Направление, спортивная одежда для йоги. @jullyvully.store исходные видео сняты на айфон хр со стабилизаторомВидеомонтаж34 заявкиЗакрыт3 года назад
Съемка одежды (лосины, топы) в студии, для страницы магазина в инстаграм. Москва, 17-05 с 15-00 до 17-00 Метро киевскаяФотосъемка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходима разработка интернет магазина. на данный момент до 10 позиций товара, далее возможно расширение. Направление- одежда для йоги. По стилистике оформления должно соответствовать аккаунту в инстаграм [url=https://www.instagram.com/jullyvully.store/?hl=ru]https://www.instagram.com/jullyvully.store/?hl=ru[/url] Сейчас проект стартует, так что интересен бюджетный вариант!!!Интернет-магазины42 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разроботать броский привлекательный дизайн листовки (чтобы не хотелось сразу выкинуть)) 100х210 (вертикальный) для разбрасывания по почтовым ящикам и под дворники машин. Мы строительная компания, занимающаяся полным комплексом ремонтных работ (под ключь), начиная от дизайна, ...Дизайн продукции35 заявокЗакрыт4 года назад