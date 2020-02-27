aleksdrach

Добрый день! Необходима разработка интернет магазина. на данный момент до 10 позиций товара, далее возможно расширение. Направление- одежда для йоги. По стилистике оформления должно соответствовать аккаунту в инстаграм [url=https://www.instagram.com/jullyvully.store/?hl=ru]https://www.instagram.com/jullyvully.store/?hl=ru[/url] Сейчас проект стартует, так что интересен бюджетный вариант!!!