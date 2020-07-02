Подготовить проект

$1140
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт5 заявок524 просмотра

Есть дизайн проект. 

Площадь помещения 420 м2.

Необходимо подготовить проект по следующим разделама:

1. Вентиляция

2. Электрика

3. СКУД

5. ОВ и ВК

Срок выполнения 14 дней

Вся необходимая информация по объекту будет предоставлена.

5 лет назад
aleksdrach
Алуксандр 
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