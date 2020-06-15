Установить систему фанкойла в магазине.

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Закрыт1 заявка375 просмотров

Ищем мастера, который сможет установить систему фанкойла в магазине (демонтаж старой и установка новой) по адресу: г. Зеленоград, 15 микрорайон Корпус 1550, ТЦ «Грин».

5 лет назад
ai_zlobina
Анастасия 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад

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