Добрый день.Необходимо провести корректировку продольного профиля и плана автодороги. Имеется уже разработанный вариант (dwg). Желательно сделать в специализированной программе (Топоматик или др.). Отметки дороги есть.Прошу указать, что необходимо для работы. Указать сроки и стоимость работ.
Установить систему фанкойла в магазине.
Ищем мастера, который сможет установить систему фанкойла в магазине (демонтаж старой и установка новой) по адресу: г. Зеленоград, 15 микрорайон Корпус 1550, ТЦ «Грин».
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