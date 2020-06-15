Расчеты на прочность КМ

Есть незавершенный проект входных групп в подземный пешеходный переход, нужно его доработать, нужны расчеты на прочность, проверить объемы, добавить вертикальные связи, добавить крепление поликарбоната и верхний конек из алюминиевого композита с покрытием, сколько это будет стоить? и сколько времени займет?