Составить смету по окнам. монтаж,демонтаж, отделка откосов

$57
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки571 просмотр

Составить смету по окнам. монтаж,демонтаж, отделка откосов. Во вложении КП и наши данные для сметы

5 лет назад
ArchDizain
Владимир 
57 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
50 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Денис
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад