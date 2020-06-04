Проект продуктового рынка

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт10 заявок723 просмотра

Необходим проект (концепт) продуктового рынка площадью 1500 кв.метров

5 лет назад
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